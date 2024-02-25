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Трамп анонсировал крупнейшую в истории США депортацию мигрантов в случае победы на выборах

Трамп анонсировал крупнейшую в истории США депортацию мигрантов в случае победы на выборах Бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что начнет самую масштабную за всю историю США депортацию мигрантов в случае победы на ноябрьских президентских выборах.
Другие страны
25 февраля 2024 г. 03:16
Трамп анонсировал крупнейшую в истории США депортацию мигрантов в случае победы на выборах

Бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что начнет самую масштабную за всю историю США депортацию мигрантов в случае победы на ноябрьских президентских выборах.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, он выступал на ежегодной Конференции консервативных политических действий, которая проходит в Вашингтоне.

"Это будет крупнейшая депортация в истории нашей страны. И у нас нет выбора", - сказал Трамп.

Политик назвал незаконную миграцию "угрозой для страны". "И это нехорошо, и я ненавижу говорить это, а эти клоуны в СМИ скажут: "О, он такой жестокий". Нет, нет. Мигранты убивают наших людей, они убивают нашу страну", - добавил экс-президент. По его версии, мигранты говорят на языках, "о которых никто в США никогда не слышал".

Ранее бывший президент подвергался критике за заявления о том, что мигранты "отравляют кровь" страны.

Выступая перед сторонниками, 77-летний Трамп назвал себя "политическим диссидентом" и посетовал на то, что ему предъявлено 91 уголовное обвинение. "Я стою перед вами сегодня не только как ваш прошлый и, надеюсь, будущий президент, но и как гордый политический диссидент. Я и есть диссидент", - сказал он.

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