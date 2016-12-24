Трамп анонсировал изменения в отношениях с ООН после инаугурации

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что после его вступления в должность главы государства все, что касается ООН, изменится.

Как передает Report, об этом республиканец сообщил в пятницу на своей странице в сети микроблогов Twitter.

"Что касается ООН, все будет иначе после 20 января", - написал он. На эту дату назначена инаугурация избранного президента США.

Трамп не уточнил, о чем идет речь, однако его сообщение было опубликовано спустя некоторое время после того, как Совет Безопасности ООН большинством голосов принял резолюцию, которая требует от Израиля немедленно прекратить всю поселенческую деятельность на палестинских землях.