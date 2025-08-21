О нас

21 августа 2025 г. 17:56
Трамп анонсировал интересные времена по Украине

Президент США Дональд Трамп считает, что Украина не может выиграть войну с Россией, поскольку ей разрешено лишь обороняться, а не вести наступательные действия.

Как передает Report об этом написал президент США Дональд Трамп в Truth Social.

“Очень трудно, если не невозможно, выиграть войну, не нападая на страну-захватчика. Это как отличная спортивная команда с фантастической защитой, которой не разрешают играть в нападении. Нет шансов на победу! Так обстоит дело с Украиной и Россией”, - заявил Трамп.

Он обвинил экс-президента США Джо Байдена в “крайней некомпетентности” и подчеркнул, что при его собственном президентстве подобной войны никогда бы не произошло.

“Несмотря на это, впереди интересные времена!”, - добавил Трамп.

