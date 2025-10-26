Трамп анонсировал "интересные сделки" с Японией и встречу с Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп анонсировал "очень интересные сделки" с Японией и подтвердил, что встретится с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Республике Корея.

Как передает Report, об этом он заявил на церемонии подписания документов с премьером Малайзии Анваром Ибрагимом, не уточнив, о каких сделках идет речь.

"Сегодня мы останемся здесь, а потом направимся завтра в очень красивую страну (далее по плану у Трампа визит в Японию - ред.), и у нас будут некоторые очень хорошие, интересные сделки, которых, как вы знаете, мы достигли", - отметил он.

"На следующий день (визит Трампа в Японию запланирован на 27-29 октября - ред) мы будем встречаться с Си Цзиньпином", - добавил американский лидер.