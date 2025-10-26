Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    Трамп анонсировал "интересные сделки" с Японией и встречу с Си Цзиньпином

    Другие страны
    • 26 октября, 2025
    • 10:41
    Трамп анонсировал интересные сделки с Японией и встречу с Си Цзиньпином

    Президент США Дональд Трамп анонсировал "очень интересные сделки" с Японией и подтвердил, что встретится с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Республике Корея.

    Как передает Report, об этом он заявил на церемонии подписания документов с премьером Малайзии Анваром Ибрагимом, не уточнив, о каких сделках идет речь.

    "Сегодня мы останемся здесь, а потом направимся завтра в очень красивую страну (далее по плану у Трампа визит в Японию - ред.), и у нас будут некоторые очень хорошие, интересные сделки, которых, как вы знаете, мы достигли", - отметил он.

    "На следующий день (визит Трампа в Японию запланирован на 27-29 октября - ред) мы будем встречаться с Си Цзиньпином", - добавил американский лидер.

    АТЭС Дональд Трамп Си Цзиньпин

    Последние новости

    11:11

    Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Австрии

    Внешняя политика
    11:10

    СМИ: РКК сегодня объявит о полном выводе сил из Турции

    В регионе
    11:08

    Путин поручил готовить инфраструктуру для размещения "Буревестника" в ВС РФ

    В регионе
    10:54

    Дональд Трамп заявил, что любит останавливать войны

    Другие страны
    10:43

    При атаке российских БПЛА на Киев трое погибли, 27 пострадали - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    10:41

    Трамп анонсировал "интересные сделки" с Японией и встречу с Си Цзиньпином

    Другие страны
    10:36

    Стартовал 20-й этап чемпионата "Формулы-1"

    Формула 1
    10:30

    В Аргентине проходят парламентские выборы

    Другие страны
    10:20

    МИД Азербайджана поздравил Австрию с национальным праздником

    Внешняя политика
    Лента новостей