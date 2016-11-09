Трамп: США будут стремиться к сотрудничеству с другими государствами

Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Америке пора залечить раны, разделяющие ее и пообещал, что будет президентом для всех американцев, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

"Я обещаю всем гражданам, что буду президентом для всех американцев", - заявил Д.Трамп.

По его словам, правительство США будет служить американскому народу, а он сам начнет работать над "обновлением "американской мечты".

Американский президент заявил, что будет стремиться к сотрудничеству с другими государствами. Он добавил, что готов взаимодействовать с политическими оппонентами в стране.

Он заявил, что будет ставить интересы США выше всего, но при этом - честно поступать со всеми в мире.

"Я хочу заверить весь мир, что продолжая ставить на первое место интересы США, мы при этом будем честно поступать со всеми в мире, со всеми народами и нациями. Мы за партнерство, а не за конфликты", - сказал Трамп.

Д.Трамп также подтвердил, что получил звонок от Хиллари Клинтон с поздравлением с победой.

"Мне только что позвонила Хиллари Клинтон. Она поздравила нас с нашей победой. И я поздравил ее и ее семью за эту сложную кампанию. Она сражалась очень усердно", - сказал он, добавив, что американцы в долгу перед ней за службу стране.

Д.Трамп пообещал обновить инфраструктуру в США и решить проблему безработицы.

"Мы будем стоить шоссе, мосты, тоннели, аэропорты, больницы, восстанавливать нашу инфраструктуру… Мы привлечем к этой работе миллионы наших людей", - сказал он, выступая перед своими сторонниками в Нью-Йорке.

Д.Трамп подчеркнул, что готов немедленно приступить к работе.