Трамп 9 июня утром покинет саммит G7 и отправится в Сингапур

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп покинет саммит G7 в Канаде утром в субботу, 9 июня, и сразу направится в Сингапур.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в пятницу журналистам пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Президент Трамп покинет саммит G7 в Шарлевуа в 10:30 утра по местному времени (18:30 по бакинскому времени) после сессии, посвященной расширению прав и возможностей женщин. Президент после этого направится прямиком в Сингапур из Канады в ожидании предстоящей во вторник встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном", - отметила она.

По ее данным, Вашингтон на оставшихся встречах в рамках G7 будет представлять заместитель директора экономического совета Белого дома Эверетт Эйзенстэт.

Саммит Группы семи пройдет 8-9 июня в городе Ла Мальбе (регион Шарлевуа) в канадской провинции Квебек. 12 июня в Сингапуре, как ожидается, пройдет первый истории американо- северокорейский саммит, на котором лидеры США и КНДР обсудят перспективы денуклеаризации Корейского полуострова. Начало этой встречи запланировано на 09:00 по местному времени (05:00 по бакинскому времени).