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Toyota запустит первое в Японии автономное такси на дорогах общего пользования

Toyota запустит первое в Японии автономное такси на дорогах общего пользования Ведущий японский автомобильный концерн Toyota Motor с лета 2024 года намерен запустить сервис автономных такси, которые будут подвозить пассажиров в районе Дайба.
Другие страны
11 февраля 2024 г. 10:29
Toyota запустит первое в Японии автономное такси на дорогах общего пользования

Ведущий японский автомобильный концерн Toyota Motor с лета 2024 года намерен запустить сервис автономных такси, которые будут подвозить пассажиров в районе Дайба.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета Yomiuri.

Использование для этих целей беспилотных транспортных средств на дорогах общего пользования будет тем самым впервые опробовано в Японии.

Расположенный на побережье Токийского залива торгово-развлекательный район Дайба считается одной из туристических достопримечательностей Токио. Автоконцерн планирует бесплатно подвозить гостей района по заранее определенному маршруту. Для перевозки будет использоваться минивэн Toyota Sienna, оснащенный специальными датчиками и технологией искусственного интеллекта, которые позволят в реальном времени отслеживать дорожные условия и прогнозировать опасные ситуации.

Хотя автомобиль способен автономно перемещаться по улицам Дайбы, в его салоне будет находиться водитель ради контроля над ситуацией и обеспечения безопасности. Планируется, что с 2025 года сервис может расшириться на центральные районы Токио, а также стать платным. Кроме того, в перспективе эта технология может решить сохраняющуюся в Японии проблему с нехваткой кадров в сфере такси, отмечает издание.

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