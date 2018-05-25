Toyota выступила с протестом против введения в США повышенных пошлин на импорт автомобилей

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Японский автомобильный гигант Toyota Motor опубликовал в пятницу заявление протеста против возможного введения повышенных ограничительных пошлин на импорт автомобилей в США.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

"За последние 60 лет мы вложили в американскую экономику более $23 млрд и внесли большой вклад в занятость и экономический рост в Соединенных Штатах", - цитирует документ информационное агентство Kyodo.

В заявлении подчеркивается важность сохранения принципа свободной и справедливой торговли, предоставления потребителям максимального выбора.

Накануне министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко предупредил в беседе с журналистами в Токио, что новое введение повышенных пошлин в США вызовет смятение на международных рынках. Он выразил глубокое сожаление в связи с планами США, которые, по мнению министра, противоречат нормам ВТО.

Министерство торговли США в среду объявило о начале расследования, призванного определить, создают ли угрозу американской национальной безопасности поставки в страну автомобилей и комплектующих из других государств. Перед этим газета Wall Street Journal сообщила , что администрация Трампа рассматривает возможность введения 25%-х пошлин на поставляемые в США автомобили. Издание отмечало, что Вашингтон может обосновать необходимость принятия данной меры соображениями, касающимися национальной безопасности.