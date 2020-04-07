Toyota приступит к производству защитных масок

Ведущий японский автоконцерн Toyota Motor запустит производство защитных масок из-за распространения нового коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщает Японское общественное телевидение.

Отмечается, что маски будут оснащены прозрачной пластиковой пластиной, защищающей не только ротовую полость, но и все лицо носителя. Автоконцерн также направит партию масок медучреждениям, которые столкнулись с их нехваткой.

Кроме того, Toyota передаст свои технологические разработки медицинским компаниям для увеличения объемов выпуска их продукции, в частности аппаратов ИВЛ.

7 апреля премьер-министр Японии Синдзо Абэ должен объявить локальный режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса, который затронет семь японских префектур. В стране на данный момент насчитываются более 4,8 тыс. случаев заражения, из них около 700 приходится на долю пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess.