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Товарооборот между США и Россией сократился за 10 лет более чем в семь раз

Товарооборот между США и Россией сократился за 10 лет более чем в семь раз Товарооборот РФ и США в период с 2013 по 2023 год сократился более чем в семь раз.
Другие страны
29 марта 2024 г. 22:06
Товарооборот между США и Россией сократился за 10 лет более чем в семь раз

Товарооборот РФ и США в период с 2013 по 2023 год сократился более чем в семь раз.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такая оценка содержится в докладе, распространенном пресс-службой аппарата представителя США на торговых переговорах Кэтрин Тай.

Из документа следует, что объем товарооборота между США и Россией сократился с $38,2 млрд в 2013 году до $5,2 млрд в 2023 году.

В докладе подчеркивается, что снижение товарооборота спровоцировано отчасти пандемией COVID-19. В качестве факторов, послуживших снижению товарооборота между двумя странами, авторы доклада отмечают также "геополитическую напряженность" и "направленную внутрь промышленную и торговую" политику РФ, подразумевающую, в том числе программы импортозамещения. Кроме того, по оценкам экспертов, снижению товарооборота послужили "американские санкции и меры экспортного контроля" в отношении России.

Авторы отмечают, что американские власти продолжают оценку и анализ влияния на торговлю санкций и контрсанкций. При этом в докладе подчеркивается, что "в силу почти полного разрыва связей с Россией" возможности для взаимодействия по торговым вопросам "крайне ограничены".

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