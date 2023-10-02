О нас

Товарооборот между Россией и США упал в 11 раз

Товарооборот между Россией и США упал в 11 раз Объем взаимной торговли России и США обновил минимум с начала санкций - $277 млн в июле.
Другие страны
2 октября 2023 г. 04:23
Товарооборот между Россией и США упал в 11 раз

Объем взаимной торговли России и США обновил минимум с начала санкций - $277 млн в июле.

Как передает Report, об этом следует из данных Бюро переписей США (Census Bureau).

В обороте осталось только три основных канала - поставки из России ядерного топлива, удобрений и платиноидов, следует из американских данных

По итогам июля 2023 года товарооборот России и США составил $277,3 млн - в 11 раз меньше, чем было в феврале 2022 года (перед введением жестких антироссийских санкций), и почти в 13 раз меньше, чем в июле 2021 года. Достигнут новый минимум по крайней мере с начала 2000-х (с того времени доступна ежемесячная статистика). По итогам 2021 года США занимали пятое место среди крупнейших торговых партнеров России.

В товарообороте между Россией и США сейчас долю почти в 90% занимают российские поставки, тогда как американский экспорт сжался до $36 млн по итогам июля. Основу российского экспорта в США, как следует из данных Census Bureau, составляют три товарные группы - ядерное топливо, минеральные удобрения и металлы платиновой группы (палладий, платина, родий). За семь месяцев 2023 года США закупили у России товаров на сумму около $3 млрд, из которых $2,5 млрд пришлось на эти три группы.

Весной 2022 года США запретили ввоз российских нефти и нефтепродуктов, алмазов и морепродуктов. Летом был также установлен 35-процентный заградительный тариф на импорт стали, некоторых видов алюминиевой продукции, резины, древесины и т.д. После этого импорт черных металлов из России в США опустился практически до нуля. Однако такие товары, как ядерное топливо, минеральные удобрения и металлы платиновой группы, под санкции не попали.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Rusiya ilə ABŞ arasında ticarət dövriyyəsi 11 dəfə azalıb

Другие новости из категории

Трамп пообещал вывести американские войска из нескольких стран в случае переизбрания
Трамп пообещал вывести американские войска из нескольких стран в случае переизбрания
2 октября 2023 г. 03:21
Сентябрь в нескольких странах Европы стал самым жарким за историю наблюдений
Сентябрь в нескольких странах Европы стал самым жарким за историю наблюдений
2 октября 2023 г. 02:47
Еврейская организация призвала Канаду раскрыть больше данных о нацистских преступниках
Еврейская организация призвала Канаду раскрыть больше данных о нацистских преступниках
2 октября 2023 г. 02:18
В США прекратил действие закон о ленд-лизе для Украины
В США прекратил действие закон о ленд-лизе для Украины
2 октября 2023 г. 01:22
Более ста дельфинов погибли в Бразилии из-за высокой температуры воды
Более ста дельфинов погибли в Бразилии из-за высокой температуры воды
2 октября 2023 г. 00:34
Спикер палаты представителей США отреагировал на заявления о его свержении
Спикер палаты представителей США отреагировал на заявления о его свержении
1 октября 2023 г. 23:43
Завтра состоится встреча министров иностранных дел Евросоюза
Завтра состоится встреча министров иностранных дел Евросоюза
1 октября 2023 г. 23:32
В Бангладеш число жертв лихорадки денге превысило 1 тыс.
В Бангладеш число жертв лихорадки денге превысило 1 тыс.
1 октября 2023 г. 23:17
Британия подписала контракт стоимостью £4 млрд на строительство подлодки
Британия подписала контракт стоимостью £4 млрд на строительство подлодки
1 октября 2023 г. 22:48
Аргентинский депутат: Запад воспринимает Латинскую Америку как источник сырья
Аргентинский депутат: Запад воспринимает Латинскую Америку как источник сырья
1 октября 2023 г. 21:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi