Товарооборот между Россией и США упал в 11 раз

Объем взаимной торговли России и США обновил минимум с начала санкций - $277 млн в июле.

Объем взаимной торговли России и США обновил минимум с начала санкций - $277 млн в июле.

Как передает Report, об этом следует из данных Бюро переписей США (Census Bureau).

В обороте осталось только три основных канала - поставки из России ядерного топлива, удобрений и платиноидов, следует из американских данных

По итогам июля 2023 года товарооборот России и США составил $277,3 млн - в 11 раз меньше, чем было в феврале 2022 года (перед введением жестких антироссийских санкций), и почти в 13 раз меньше, чем в июле 2021 года. Достигнут новый минимум по крайней мере с начала 2000-х (с того времени доступна ежемесячная статистика). По итогам 2021 года США занимали пятое место среди крупнейших торговых партнеров России.

В товарообороте между Россией и США сейчас долю почти в 90% занимают российские поставки, тогда как американский экспорт сжался до $36 млн по итогам июля. Основу российского экспорта в США, как следует из данных Census Bureau, составляют три товарные группы - ядерное топливо, минеральные удобрения и металлы платиновой группы (палладий, платина, родий). За семь месяцев 2023 года США закупили у России товаров на сумму около $3 млрд, из которых $2,5 млрд пришлось на эти три группы.

Весной 2022 года США запретили ввоз российских нефти и нефтепродуктов, алмазов и морепродуктов. Летом был также установлен 35-процентный заградительный тариф на импорт стали, некоторых видов алюминиевой продукции, резины, древесины и т.д. После этого импорт черных металлов из России в США опустился практически до нуля. Однако такие товары, как ядерное топливо, минеральные удобрения и металлы платиновой группы, под санкции не попали.