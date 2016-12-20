Товарный поезд сошел с рельсов на востоке Канады

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Товарный состав сошел с рельсов в канадском городе Скотчтаун (провинция Новая Шотландия), пострадавших нет.

Как передает Report, об этом в понедельник сообщил телеканал CBC.

Инцидент произошел во время проезда товарного состава через железнодорожный переезд, пересекающий одну из городских улиц. По не выясненным пока причинам шесть вагонов сошли с рельсов, один перевернулся.

По словам представителя компании - оператора поезда Sydney Coal Railway Тони Хэтчера, состав перевозил уголь. "Никаких экологических последствий у этой аварии не будет", - сказал он. Хэтчер добавил, что в результате ЧП никто не пострадал.

В настоящее время с помощью кранов вагоны пытаются поставить на рельсы. Движение по городской улице, в районе которой произошла авария, закрыто.

Скотчтаун находится на севере Новой Шотландии в 20 км к северо-востоку от Сиднея - крупнейшего города этой части атлантического региона Канады.