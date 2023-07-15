TotalEnergies построит две ВЭС в Германии мощностью 3ГВт к 2030 году

Французская TotalEnergies по итогам аукциона получила от Федерального сетевого агентства Германии две концессии на строительство морских ветряных электростанций общей мощностью 3ГВт.

Французская TotalEnergies по итогам аукциона получила от Федерального сетевого агентства Германии две концессии на строительство морских ветряных электростанций общей мощностью 3ГВт.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщила пресс-служба Total.

Ввод ВЭС в эксплуатацию запланирован на 2030 год.

Участок №-12.1 расположен в Северном море, в 170 км от побережья, и занимает площадь около 200 квадратных километров. Концессия O-2.2 площадью около 100 квадратных километров находится в Балтийском море в 40 км от побережья. Ветряные электростанции мощностью 2 ГВт и 1 ГВт будут вырабатывать объем электроэнергии, эквивалентный потреблению более 3 млн домохозяйств.

Концессии будут действовать в течение 25 лет с возможностью продления до 35 лет. TotalEnergies планирует продавать электричество, произведенное на этих объектах, непосредственно на рынке электроэнергии или путем заключения соглашений о покупке электроэнергии с конечными покупателями, что позволит им сократить свой углеродный след.

Кроме того, компания будет выплачивать ежегодный взнос операторам систем передачи электроэнергии, отвечающим за подключение объектов, в течение 20 лет с момента их ввода в эксплуатацию.

TotalEnergies уже разрабатывает проекты морской ветроэнергетики общей мощностью более 13 ГВт. Они расположены в Великобритании (Seagreen, Outer Dowsing, Erebus, ScotWind), Южной Корее (Bada), Тайване (Yunlin), Франции (Eolmed) и США (New York Bight, North Carolina). К 2030 году TotalEnergies планирует войти в пятерку крупнейших в мире производителей электроэнергии из возобновляемых источников.