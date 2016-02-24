​Торнадо в штатах Миссисипи и Луизиана: трое погибших, 30 раненых - ВИДЕО

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ По меньшей мере три человека стали жертвами торнадо, обрушившегося на штаты Луизиана и Миссисипи на юге США.

Как передает Report, об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление местных властей.

Как сообщает телеканал, торнадо прошелся по стоянке для автофургонов в городе Конвент в Луизиане, в результате чего погибли два человека, около 30 получили травмы разной степени тяжести, семь из них в тяжелом состоянии. Многие автофургоны перевернуты. На месте работают поисково-спасательные бригады.

Еще один человек погиб во вторник в штате Миссисипи к западу от города Первис, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. По данным местного агентства по чрезвычайным ситуациям, погибший находился в автофургоне.

Власти штатов Луизиана, Миссисипи, Алабама и Джорджия отменили занятия в школах во вторник. Некоторые из них останутся закрытыми в среду. Губернатор штата Миссисипи Фил Брайант также объявил режим чрезвычайной ситуации во всех районах, которые могут быть подвергнуты влиянию стихии. Как сообщают местные СМИ со ссылкой на синоптиков, сильные бури и торнадо могут затронуть по меньшей мере 20 млн. человек на юго-востоке США.