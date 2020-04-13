Торнадо разрушило десятки домов в США, есть жертвы - ВИДЕО

В американском штате Луизиана, по предварительным данным, торнадо разрушило десятки домов, повалило деревья и добралось до аэропорта.

Как передает Report, об этом сообщает CBS.

Как отмечается, в результате было повреждено по меньшей мере двадцать домов, линии электропередач, поваленные в результате деревья перекрыли дороги к одному из городов. Шторм добрался и до регионального аэропорта Монро.

По словам мэра города Монро Джейми Майо, "был нанесен катастрофический ущерб".

"Мы отключили линии электропередач во многих районах Монро. Не прикасайтесь к ним", - сообщил мэр, отмечая, что в разных районах уже работают специалисты.

Как сообщил телеканал CNN со ссылкой на местные власти, сильные бури и торнадо 12 апреля привели к гибели шести человек в южной части американского штата Миссисипи.