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Торнадо оставили без света 300 тыс. домов в центре США

Торнадо оставили без света 300 тыс. домов в центре США Электроснабжение почти 300 тыс. домов нарушено из-за обрушившихся на центральные американские штаты ураганов, три человека погибли.
Другие страны
1 апреля 2023 г. 08:49
Торнадо оставили без света 300 тыс. домов в центре США

Электроснабжение почти 300 тыс. домов нарушено из-за обрушившихся на центральные американские штаты ураганов, три человека погибли.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает телеканал CNN.

По данным сервиса PowerOutage.us, регистрирующего аварии в энергосистеме, на который ссылается телеканал, больше всего потребителей пострадали в штатах Иллинойс, Арканзас и Индиана - 105 334, 68 845 и 33 205 домов соответственно. Далее идут Теннесси (25 204 потребителей), Айова (25 048), Висконсин (13 627), Миссури (16 580) и Мичиган (10 863).

Торнадо унесли жизни трех человек в Арканзасе, пишет CNN. Как сообщил телеканалу коронер округа Сент-Фрэнсис Майлз Кимбл, два человека погибли в городе Винне, еще одной жертвой стал житель города Норт-Литл-Рока.

Ранее сообщалось об одном погибшем.

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