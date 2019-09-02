Тори могут лишить места в парламенте за попытку сорвать Brexit без сделки

Парламентарии-консерваторы, которые поддерживают попытку заблокировать выход Британии из ЕС без соглашения, потеряют партийное представительство в парламенте, если не проявят солидарность с позицией властей.

Как передаёт Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источники.

"Около десяти" парламентариев-консерваторов, которые настроены против Brexit без соглашения, хотят заставить премьера добиться его отсрочки, сообщает телеканал. Джонсон, по данным Sky News, в воскресенье обсудил ситуацию с партийными организаторами и пригрозил " наказанием тем, кто думает бунтовать".