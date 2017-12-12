Торгпред США: ВТО теряет свою основную цель

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Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Всемирная торговая организация (ВТО) забывает о своей главной задаче - развитии торговли. Как сообщает Report со ссылкой на Bloomberg, об этом заявил торговый представитель США Роберт Лайтхайзер.

"Мы пришли к выводу, что ВТО теряет свою основную цель и становится организацией, которая сосредотачивается на спорах. Слишком часто члены организации считают, что могут исками добиться тех уступок, которые никогда не получат во время переговоров", - сказал Лайтхайзер.

В свою очередь комиссар по торговле ЕС Сесилия Мальмстром подчеркнула, что ВТО должна выйти из своего нынешнего состояния, чтобы организация смогла сыграть ключевую роль в глобальной торговле.