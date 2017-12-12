 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Торгпред США: ВТО теряет свою основную цель

    ВТО становится организацией, которая сосредотачивается на спорах© AP

    Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Всемирная торговая организация (ВТО) забывает о своей главной задаче - развитии торговли. Как сообщает Report со ссылкой на Bloomberg, об этом заявил торговый представитель США Роберт Лайтхайзер.

    "Мы пришли к выводу, что ВТО теряет свою основную цель и становится организацией, которая сосредотачивается на спорах. Слишком часто члены организации считают, что могут исками добиться тех уступок, которые никогда не получат во время переговоров", - сказал Лайтхайзер.

    В свою очередь комиссар по торговле ЕС Сесилия Мальмстром подчеркнула, что ВТО должна выйти из своего нынешнего состояния, чтобы организация смогла сыграть ключевую роль в глобальной торговле.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi