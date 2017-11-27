Торговый центр в штате Нью-Йорк эвакуировали из-за выстрела, двое пострадали

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Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ Посетителей торгового центра в американском штате Нью-Йорк эвакуировали после того, как мужчина произвел один выстрел в пол. Как сообщает Report со ссылкой на CBS New York, об этом заявил представитель местной полиции Роберт Хертман.

По его словам, пока не установлено, намеренно или случайно мужчина разрядил оружие. Полиция продолжает поиск предполагаемого участника происшествия.

Посетители были эвакуированы. Полиция подтвердила, что в результате инцидента пострадали два человека.