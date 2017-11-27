 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Торговый центр в штате Нью-Йорк эвакуировали из-за выстрела, двое пострадали

    Неизвестный мужчина произвел один выстрел в пол© Reuters/ Joshua Roberts

    Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ Посетителей торгового центра в американском штате Нью-Йорк эвакуировали после того, как мужчина произвел один выстрел в пол. Как сообщает Report со ссылкой на CBS New York, об этом заявил представитель местной полиции Роберт Хертман.

    По его словам, пока не установлено, намеренно или случайно мужчина разрядил оружие. Полиция продолжает поиск предполагаемого участника происшествия.

    Посетители были эвакуированы. Полиция подтвердила, что в результате инцидента пострадали два человека.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi