Торговое судно попало под ракетный обстрел у берегов Йемена

Торговое судно подверглось ракетному удару к юго-востоку от йеменского города Аден.

Торговое судно подверглось ракетному удару к юго-востоку от йеменского города Аден.

Как передает Report , об этом сообщает Reuters со ссылкой на британскую компанию Ambrey, занимающуюся вопросами морской безопасности.

По ее данным, после попадания ракеты на борту судна вспыхнул пожар. Отмечается, что экипаж судна спасен.

Центр наблюдения за морскими торговыми операциями Великобритании (UKMTO) также подтвердил попадание ракеты в торговый корабль. В центре уточнили, что судно попало под обстрел в 60 морских милях к юго-востоку от Адена.

После начала войны в секторе Газа, йеменские мятежники-хуситы заявили, что будут обстреливать в Красном море суда, связанные с Израилем. В январе США и Великобритания начали наносить удары по позициям хуситов в Йемене.