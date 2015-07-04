Торговля людьми приносит преступникам более 150 млрд. долларов США в год

Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ Масштабы торговли людьми растут, приобретают новые формы и затрагивают все страны мира. Этот преступный бизнес приносит более 150 млрд. долларов США в год. Как сообщает Report со ссылкой на центр новостей ООН, об этом говорится в докладе Специального докладчика по вопросу о торговле людьми, особенно женщинами и детьми, Марии Грации Джаммаринаро. Он обсуждался на сессии Совета по правам человека, которая завершилась в пятницу на этой неделе.

"Масштабы торговли детьми в целом растут, причем в наибольшей степени это явление затрагивает девочек", - говорится в документе. Его автор отмечает, что торговцы приспосабливаются к социально-экономическим изменениям.

Специальный докладчик отметила, что к числу глубинных причин, провоцирующих торговлю людьми или способствующих этой торговле, относятся такие факторы, как нищета и неравенство, отсутствие возможностей для получения образования и доступа к медицинскому обслуживанию, гендерная дискриминации, расовое неравенство и миграция.

"Нет ни одной страны или региона, которые можно было бы назвать свободными от такого вида преступной деятельности, как торговля людьми", - говорится в докладе.