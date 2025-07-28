Торговая сделка ЕС и США принесет европейскому автопрому $4,7 млрд

Торговое соглашение Европейского союза с США позволит автопрому Европы заработать дополнительно около $4,7 млрд.

Торговое соглашение Европейского союза с США позволит автопрому Европы заработать дополнительно около $4,7 млрд.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такую оценку приводит агентство Bloomberg.

В апреле президент США Дональд Трамп повысил пошлины на импортные автомобили на 25 п.п. Новая сделка Брюсселя с Вашингтоном предполагает снижение тарифной ставки до 15%.

Торговая сделка устраняет неопределенность в торговле для европейских автопроизводителей. "Это лучший исход для того, что выглядело как плохая ситуация. Я думаю, германские и шведские менеджеры будут спать более крепко, чем в последние несколько недель", - приводит агентство комментарий аналитика автомобильного рынка Маттиаса Шмидта.

Тем не менее европейским компаниям все же придется адаптироваться к новому торговому режиму, поскольку до повышения Трампом пошлин они находились на уровне 2,5%. Автопроизводителям придется делать выбор - либо повышать цены, либо переносить часть производства в США, пишет агентство.