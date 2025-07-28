О нас

Торговая сделка ЕС и США принесет европейскому автопрому $4,7 млрд

Торговая сделка ЕС и США принесет европейскому автопрому $4,7 млрд Торговое соглашение Европейского союза с США позволит автопрому Европы заработать дополнительно около $4,7 млрд.
Другие страны
28 июля 2025 г. 12:56
Торговая сделка ЕС и США принесет европейскому автопрому $4,7 млрд

Торговое соглашение Европейского союза с США позволит автопрому Европы заработать дополнительно около $4,7 млрд.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такую оценку приводит агентство Bloomberg.

В апреле президент США Дональд Трамп повысил пошлины на импортные автомобили на 25 п.п. Новая сделка Брюсселя с Вашингтоном предполагает снижение тарифной ставки до 15%.

Торговая сделка устраняет неопределенность в торговле для европейских автопроизводителей. "Это лучший исход для того, что выглядело как плохая ситуация. Я думаю, германские и шведские менеджеры будут спать более крепко, чем в последние несколько недель", - приводит агентство комментарий аналитика автомобильного рынка Маттиаса Шмидта.

Тем не менее европейским компаниям все же придется адаптироваться к новому торговому режиму, поскольку до повышения Трампом пошлин они находились на уровне 2,5%. Автопроизводителям придется делать выбор - либо повышать цены, либо переносить часть производства в США, пишет агентство.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке BMW, Mercedes avoid €4 billion tariffs in EU-US trade reprieve
Версия на азербайджанском языке Avropanın avtomobil sənayesi 4,7 milyard dollar gəlir əldə edəcək

Экслюзивные новости

Сербия готова к практическому сотрудничеству с Азербайджаном в сфере ВИЭ
Сербия готова к практическому сотрудничеству с Азербайджаном в сфере ВИЭ
28 июля 2025 г. 13:32
Министр: Сербия и Азербайджан согласовали объемы поставок газа на зимний период
Министр: Сербия и Азербайджан согласовали объемы поставок газа на зимний период
28 июля 2025 г. 12:23
Дубравка Джедович-Ханданович: Азербайджанский газ будет играть все более заметную роль на сербском рынке - ИНТЕРВЬЮ
Дубравка Джедович-Ханданович: Азербайджанский газ будет играть все более заметную роль на сербском рынке - ИНТЕРВЬЮ
28 июля 2025 г. 10:01
Вице-президент Visa: Интерес к цифровизации в Азербайджане способствует успешной реализации нашей стратегии - ИНТЕРВЬЮ
Вице-президент Visa: Интерес к цифровизации в Азербайджане способствует успешной реализации нашей стратегии - ИНТЕРВЬЮ
24 июля 2025 г. 14:10
ГНФАР приостановил закупку золота - Эксклюзив
ГНФАР приостановил закупку золота - Эксклюзив
23 июля 2025 г. 16:41
Казахстан в I полугодии посетили почти 49 тысяч граждан Азербайджана
Казахстан в I полугодии посетили почти 49 тысяч граждан Азербайджана
22 июля 2025 г. 15:12
Джассем Аль Маннаи: Катар планирует совместные проекты с Азербайджаном по инфраструктуре и окружающей среде
Джассем Аль Маннаи: Катар планирует совместные проекты с Азербайджаном по инфраструктуре и окружающей среде
18 июля 2025 г. 11:53
Китай заинтересован в сотрудничестве с Азербайджаном в сфере высшего аудита
Китай заинтересован в сотрудничестве с Азербайджаном в сфере высшего аудита
17 июля 2025 г. 11:52
Серхат Кёксал: ЧБТР готов финансировать трансграничные проекты для усиления стратегической роли Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ
Серхат Кёксал: ЧБТР готов финансировать трансграничные проекты для усиления стратегической роли Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ
14 июля 2025 г. 14:14
Ермек Мажекенов: KASE готова предложить рынку инструменты по Азербайджану
Ермек Мажекенов: KASE готова предложить рынку инструменты по Азербайджану
4 июля 2025 г. 18:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi