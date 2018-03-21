Торговая комиссия США начала расследование против Facebook

Баку. 21 марта. REPORT.AZ/ Федеральная комиссия по торговле США проводит расследование по вопросу о том, нарушала ли компания Facebook правила, регулирующие доступ к личным данным.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило во вторник информационное агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

Расследование касается вопроса о том, открыла ли Facebook доступ британской аналитической компании Cambridge Analytica к персональным данным пользователей социальной сети в нарушение своих собственных правил обращения с информацией, отметило агентство Bloomberg. Если Федеральная комиссия по торговле выяснит, что Facebook нарушала правила, то она может наложить на компанию штраф в размере нескольких тысяч долларов за каждый день, когда происходили такие нарушения. Акции Facebook во вторник после открытия сессии на нью-йоркской бирже упали на 3,2% до $167 за бумагу.