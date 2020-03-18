​Торги на бирже Нью-Йорка приостановлены

Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже приостановлены на 15 минут после падения индекса S&P 500 более, чем на 7%.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, cоответствующие данные приводятся в среду на сайте этой торговой площадки.

К 13:00 по времени Восточного побережья США (21:00 – бакинское время) снижение S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, составило 177,29 пункта (7,01%), он опустился до отметки 2 351,90 пункта. Торги вновь могут приостановлены на 15 минут, если падение данного индекса превысит 13%. До конца сессии торги будут остановлены, если S&P 500 рухнет больше, чем на 20%.

Американский промышленный индекс Dow Jones к этому моменту потерял 1 660,63 пункта (7,82%), опустившись до 19 576,75 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq опустился на 462,37 пункта (6,30%), до уровня 6 872,41 пункта.

Начало торгов в среду было отмечено снижением основных индексов на 5-6%. Телекомпания CNBC указывала, что это связано с сохраняющейся угрозой распространения в США и в мире нового коронавируса.