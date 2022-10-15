Топографические группы Кыргызстана и Таджикистана обсудили прохождение линии на общей границе

Топографические рабочие группы Таджикистана и Киргизии по делимитации и демаркации общей границы 10-15 октября обсудили в Душанбе прохождение линии на оставшихся участках границы.

Топографические рабочие группы Таджикистана и Кыргызстана по делимитации и демаркации общей границы 10-15 октября обсудили в Душанбе прохождение линии на оставшихся участках границы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу сообщили в пресс-службе МИД Таджикистана.

"Стороны обменялись мнениями о прохождении линии таджикско-кыргызской государственной границы на оставшихся участках и согласились продолжить обсуждение на следующей встрече, которая состоится на территории Кыргызской Республики", - говорится в сообщении.

В четверг по итогам встречи лидеров России, Таджикистана и Кыргызстана, состоявшейся в Астане, Душанбе и Бишкек договорились активизировать работу правительственных групп по делимитации и демаркации общей границы и решать все возникающие проблемы только дипломатическим путем.

В сентябре сентября между Таджикистаном и Кыргызстаном произошел военный конфликт на границе. Боевые действия с применением тяжелого вооружения начались 14 сентября в местности Кех таджикского анклава Ворух и продолжались до 17 сентября на отдельных участках общей границы.