Bloomberg: топ-менеджмент Nissan просил власти Японии не допустить слияния с Renault

Руководящий состав японского автомобильного концерна Nissan общался с представителями правительства Японии и искал у властей защиты от инициатив бывшего главы франко-японского автомобильного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлоса Гона по слиянию компаний Nissan и Renault.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС oб этом в четверг сообщило агентство Bloomberg.

Согласно электронным письмам, попавшим в распоряжение агентства, топ-менеджеры Nissan, в частности, держали контакт с Министерством экономики, торговли и промышленности Японии, которое в переписке высказывало серьезную озабоченность курсом Гона на слияние Nissan и Renault и укрепление позиций французской компании.

Японские СМИ неоднократно сообщали, что Гон пытался произвести слияние Renault и Nissan и в целом выступал за серьезное усиление позиций французского концерна в альянсе. Сам Гон неоднократно отрицал, что пытался способствовать поглощению Nissan.