Топ-менеджер Blackstone убита во время стрельбы в Нью-Йорке

Глава подразделения Blackstone по операциям с недвижимостью и гендиректор Blackstone Real Estate Income Trust (BREIT) Уэсли ЛеПатнер оказалась в числе четырех человек, которых застрелил вчера вечером в Нью-Йорке вооруженный мужчина.

Глава подразделения Blackstone по операциям с недвижимостью и гендиректор Blackstone Real Estate Income Trust (BREIT) Уэсли ЛеПатнер оказалась в числе четырех человек, которых застрелил вчера вечером в Нью-Йорке вооруженный мужчина.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на заявление компании.

Руководство компании назвало Уэсли ЛеПатнер очень ценным сотрудником.

Лепатнер возглавляла фонд BREIT, владеющий недвижимостью на $53 млрд. Она пришла в Blackstone в 2014 году, а до этого более 10-ти лет работала в Goldman Sachs.

К настоящему моменту установлена личность стрелявшего. 27-летний Шейн Тамура приехал в Нью-Йорк из Лас-Вегаса, где он проживал.

По данным полиции, Тамура подъехал к зданию, в котором располагаются офис финансовой компании Blackstone и штаб-квартира Национальной футбольной лиги (NFL). Войдя в фойе, он открыл беспорядочную стрельбу из автоматической винтовки по находившимся там людям, убив троих и ранив еще несколько человек. Затем он поднялся на 33-й этаж и застрелил там еще одного человека. После чего убил себя.