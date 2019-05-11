Тонны нефти вытекли в Хьюстонский судоходный канал после столкновения нефтетанкера

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Тонны нефтепродуктов вытекли в воду после столкновения в Хьюстонском судоходном канале (штат Техас на юге США) нефтяного танкера и буксира, транспортировавшего две баржи с нефтепродуктами, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

В результате столкновения одна из барж опрокинулась, а вторая была повреждена, при этом каждая из барж перевозила около 25 тысяч тонн нефтепродуктов. Точной информации о масштабах разлива пока не сообщается. Информация о возможных пострадавших пока не поступала.

Отмечается, что в операциях по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов участвуют сотрудники профильной службы, на место прибыло пожарное судно порта Хьюстон. Также задействованы сотрудники спасательных служб, ведется мониторинг качества воздуха.