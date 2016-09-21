Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр закрывает свой бизнес.

Как сообщает Report со ссылкой на TengriNews, о своем решении он объявил своим сотрудникам на своем официальном сайте.

Из сообщения следует, что бывший политик решил сосредоточиться на некоммерческой деятельности. На нее Блэр планирует потратить финансовые резервы Tony Blair Associate (TBA) - группы компаний, которую он основал в 2008 году.

В своем заявлении Блэр отметил, что продолжит заниматься персональным консультированием для того, чтобы получать доход, но "80% своего времени" бывший премьер-министр Великобритании планирует посвятить некоммерческой работе.

TBA занимается консультационными услугами, сообщалось, что первым клиентом Блэра стал Кувейт, который заплатил компании 27 млн. фунтов стерлингов. СМИ также сообщали о сотрудничестве TBA с правительством Казахстана, которое Блэр консультировал по вопросу экономических реформ.

Тони Блэр возглавлял правительство Великобритании с 1997 по 2007 годы.