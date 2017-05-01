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    Тони Блэр возвращается в политику

    Блэр: Brexit стал для меня прямой мотивацией быть более вовлеченным в политику

    Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр заявил, что выход королевства из Евросоюза побудил его вернуться в политику. Как сообщает Report, об этом он заявил  в интервью The Daily Mirror.

    "Brexit стал для меня прямой мотивацией быть более вовлеченным в политику", — заявил Блэр, добавив, что не хочет "оказаться в ситуации, когда мы переживаем этот исторический момент, а я ничего не сказал, потому что это будет означать, что я не забочусь об этой стране".

    "Мы живем в мире, который определяется изменениями. Есть напряжения между культурами, люди волнуются по поводу иммиграции, о том, как изменились их общины. Экономические стрессы, люди обеспокоены качеством своей работы, и будет ли она у них вообще. Я собираюсь принять активное участие в попытках сформировать политические дебаты, а это значит выйти в страну и снова включиться", — резюмировал Блэр.

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