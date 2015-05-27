 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Тони Блэр покинул Ближневосточный квартет

    Он написал письмо генсеку ООН Пан Ги Муну, в котором заявил о своей отставке

    Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр в среду ушел с поста ближневосточного посланника международного сообщества.

    По сообщениям Report, как сообщили дипломатические источники информационному агентству Associated Press, Блэр написал письмо генсеку ООН Пан Ги Муну, в котором заявил о своей отставке.

    Квартет, включающий в себя США, Европейский Союз, Россию и ООН, назначил Блэра на пост главы в 2007 году с целью содействия созданию палестинских институтов и развития экономики.

    Чиновник отметил, что Блэр по-прежнему привержен видению квартета по вопросу создания двух государств и надеется сыграть "неформальную" роль в укреплении мира.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi