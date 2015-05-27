​Тони Блэр покинул Ближневосточный квартет

Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр в среду ушел с поста ближневосточного посланника международного сообщества.

По сообщениям Report, как сообщили дипломатические источники информационному агентству Associated Press, Блэр написал письмо генсеку ООН Пан Ги Муну, в котором заявил о своей отставке.

Квартет, включающий в себя США, Европейский Союз, Россию и ООН, назначил Блэра на пост главы в 2007 году с целью содействия созданию палестинских институтов и развития экономики.

Чиновник отметил, что Блэр по-прежнему привержен видению квартета по вопросу создания двух государств и надеется сыграть "неформальную" роль в укреплении мира.