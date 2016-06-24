Тони Блэр: Brexit приведет к очередному референдуму о независимости Шотландии

Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ Выход Великобритании из Евросоюза усилит предпосылки к проведению второго референдума о независимости Шотландии.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр.

"Это решение, которое будет иметь колоссальные последствия. Вы получите усиление предпосылок для проведения очередного референдума в Шотландии, но уже при других обстоятельствах", - сказал он в эфире телеканала Skynews.

Ранее первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что страна видит свое будущее в составе Евросоюза. В свою очередь бывший лидер шотландских националистов Алекс Салмонд уже призвал провести повторный референдум о независимости Шотландии.