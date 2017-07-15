Тони Блэр: Brexit наносит политический и экономический ущерб Великобритании

Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ Самый успешный в истории лейбористский премьер-министр Великобритании Тони Блэр, занимавший пост главы правительства в 1997-2007 годах, считает необходимым остановить процесс выхода Соединенного Королевства из ЕС.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил в интервью телеканалу Sky News.

"Я думаю, сейчас возможно добиться того, чтобы не допустить Brexit. Я считаю абсолютно необходимым, чтобы выхода из ЕС не произошло, поскольку он наносит нам ущерб и в экономическом, и, безусловно, в политическом плане", - отметил экс-премьер.

По словам Блэра, общественное мнение сейчас сдвигается в пользу сохранения членства в сообществе, и происходит это в связи с очевидными изменениями в экономике.

"В это время в прошлом году у нас были самые высокие темпы роста экономики в G7, а теперь - самые низкие, наша доля сбережений сейчас находится на самом низком уровне за 50 лет. Международное инвестиционное сообщество действительно стало сейчас относиться к нам негативно, так, например, инвестиции в автомобильную промышленность сократились на 30%. Наблюдается застой в уровне жизни людей", - заявил Блэр.