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    Тони Блэр: Brexit наносит политический и экономический ущерб Великобритании

    Тони Блэр: Общественное мнение сейчас сдвигается в пользу сохранения членства в сообществе

    Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ Самый успешный в истории лейбористский премьер-министр Великобритании Тони Блэр, занимавший пост главы правительства в 1997-2007 годах, считает необходимым остановить процесс выхода Соединенного Королевства из ЕС.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил в интервью телеканалу Sky News.

    "Я думаю, сейчас возможно добиться того, чтобы не допустить Brexit. Я считаю абсолютно необходимым, чтобы выхода из ЕС не произошло, поскольку он наносит нам ущерб и в экономическом, и, безусловно, в политическом плане", - отметил экс-премьер.

    По словам Блэра, общественное мнение сейчас сдвигается в пользу сохранения членства в сообществе, и происходит это в связи с очевидными изменениями в экономике.

    "В это время в прошлом году у нас были самые высокие темпы роста экономики в G7, а теперь - самые низкие, наша доля сбережений сейчас находится на самом низком уровне за 50 лет. Международное инвестиционное сообщество действительно стало сейчас относиться к нам негативно, так, например, инвестиции в автомобильную промышленность сократились на 30%. Наблюдается застой в уровне жизни людей", - заявил Блэр.

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