Толпы буддистов разгромили мусульманские кварталы в Шри-Ланке

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ В Шри-Ланке толпы буддистов ворвались в мусульманские кварталы, громя магазины и рестораны, поджигая дома, несмотря на комендантский час, чрезвычайное положение и интенсивное развертывание сил безопасности.

Как передает Report, об этом сообщает AP.

В маленьком городке Паллекеле толпа игнорировала комендантский час и сожгла четыре дома.

Многие жители пригорода Канди также стали жертвами нападений с начала этой недели.

Улицы большинства городов были пусты, за исключением полиции и солдат.