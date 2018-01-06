Толпа палестинцев напала на кортеж патриарха Иерусалимского в канун Рождества - ВИДЕО

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Толпа палестинцев напала на кортеж патриарха Иерусалимского Феофила III.
Как передает Report, патриарх ехал к месту проведения службы в базилике Рождества Христова.
На кадрах видно, что толпа людей обступила автомобили кортежа, не давала им проехать, бросала в них камни.
Также во время этой акции палестинцы вступились в драку с правоохранителями, которые пытались не допустить беспорядков.
Напомним, что инцидент произошел, когда патриарх ехал к месту проведения службы в базилике Рождества Христова.
News DepartmentАвтор новости
Поделиться в Facebook