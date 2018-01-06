 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Толпа палестинцев напала на кортеж патриарха Иерусалимского в канун Рождества - ВИДЕО

    Патриарх ехал к месту проведения службы в базилике Рождества Христова

    Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Толпа палестинцев напала на кортеж патриарха Иерусалимского Феофила III.

    Как передает Report, патриарх ехал к месту проведения службы в базилике Рождества Христова.

    На кадрах видно, что толпа людей обступила автомобили кортежа, не давала им проехать, бросала в них камни.

    Также во время этой акции палестинцы вступились в драку с правоохранителями, которые пытались не допустить беспорядков.

    Напомним, что инцидент произошел, когда патриарх ехал к месту проведения службы в базилике Рождества Христова.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi