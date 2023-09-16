Токсичные водоросли наводнили крупнейший пресный водоем в Британии

Крупнейший пресный водоем Великобритании, озеро Лох-Ней в Северной Ирландии, наводнили токсичные водоросли.

Крупнейший пресный водоем Великобритании, озеро Лох-Ней в Северной Ирландии, наводнили токсичные водоросли.

Как передает Report со ссылкой на Газета.ру, об этом пишет Sky News.

По данным британского телеканала, из-за токсинов, которые вырабатывают водоросли, страдают животные, собаки, кошки и птицы, чьи тушки находят в воде и на берегу озера.

Опасность для жизни размножившиеся в озере цианобактерии представляют из-за аккумулирующихся в озере из-за стока вод с полей нитратов и фосфатов. В долгосрочной перспективе употребление отравленной воды может привести к повреждениям печени и неврологическим заболеваниям, а сразу после питья — к головокружению, тошноте и рвоте.

Сообщается, что 40% питьевой воды в Северной Ирландии набирается именно из Лох-Ней. Озеро считается национальным достоянием.