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Токсичная пена покрыла реку Ямуна в Нью-Дели

Токсичная пена покрыла реку Ямуна в Нью-Дели Священная в Индии река Ямуна, протекающая через столицу Нью-Дели, покрылась толстым слоем белой пены, которая может представлять опасность для здоровья людей.
Другие страны
19 октября 2024 г. 19:29
Токсичная пена покрыла реку Ямуна в Нью-Дели

Священная в Индии река Ямуна, протекающая через столицу Нью-Дели, покрылась толстым слоем белой пены, которая может представлять опасность для здоровья людей.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Press Trust of India (PTI) со ссылкой на экспертов.

Правящая в индийской столице Партия простого человека заявила, что городская администрация внимательно следит за ситуацией.

"Уже начали распылять специальные пеногасители, чтобы решить эту проблему, и правительство мегаполиса активно принимает меры для управления и разрешения ситуации", - цитирует PTI заявление представителя партии.

По словам экспертов по охране окружающей среды, едкая пена содержит высокий уровень аммиака и фосфатов, что представляет серьезную опасность для здоровья, включая проблемы с дыханием и кожей.

Отметим, что часть реки Ямуна, являющейся одним из самых крупных притоков Ганга, в районе национального столичного округа Дели всегда отличается высоким уровнем загрязнения, здесь практически не водится рыба, а появление пены на ее водах происходит нередко. По данным местных СМИ, горожане постоянно обвиняют столичные власти в бездействии и недостаточных усилиях по борьбе с загрязнением окружающей среды.

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