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Токио задействует космические грузовики для испытания систем перехвата ракет

Токио задействует космические грузовики для испытания систем перехвата ракет Министерство обороны Японии намерено использовать для испытания аппаратуры для фиксации запусков гиперзвуковых ракет новые беспилотные транспортные корабли HTV-X, разработанные для доставки грузов на Международную космическую станцию (МКС).
Другие страны
12 января 2025 г. 15:55
Токио задействует космические грузовики для испытания систем перехвата ракет

Министерство обороны Японии намерено использовать для испытания аппаратуры для фиксации запусков гиперзвуковых ракет новые беспилотные транспортные корабли HTV-X, разработанные для доставки грузов на Международную космическую станцию (МКС).

Как передает Report со ссылкой на газету Nikkei, их также предполагается задействовать в программе создания постоянной базы на орбите Луны.

Согласно информации, первый беспилотный грузовик HTV-X планируется запустить к МКС до марта 2026 года. После доставки грузов на МКС он будет еще примерно год вращаться вокруг Земли, испытывая установленную на нем инфракрасную аппаратуру для фиксации запусков и полетов гиперзвуковых боевых блоков.

По данным издания, впоследствии этими сенсорами будут оснащены спутники-шпионы, которые сейчас разрабатываются в Японии в сотрудничестве с США.

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