Токио задействует космические грузовики для испытания систем перехвата ракет

Министерство обороны Японии намерено использовать для испытания аппаратуры для фиксации запусков гиперзвуковых ракет новые беспилотные транспортные корабли HTV-X, разработанные для доставки грузов на Международную космическую станцию (МКС).

Министерство обороны Японии намерено использовать для испытания аппаратуры для фиксации запусков гиперзвуковых ракет новые беспилотные транспортные корабли HTV-X, разработанные для доставки грузов на Международную космическую станцию (МКС).

Как передает Report со ссылкой на газету Nikkei, их также предполагается задействовать в программе создания постоянной базы на орбите Луны.

Согласно информации, первый беспилотный грузовик HTV-X планируется запустить к МКС до марта 2026 года. После доставки грузов на МКС он будет еще примерно год вращаться вокруг Земли, испытывая установленную на нем инфракрасную аппаратуру для фиксации запусков и полетов гиперзвуковых боевых блоков.

По данным издания, впоследствии этими сенсорами будут оснащены спутники-шпионы, которые сейчас разрабатываются в Японии в сотрудничестве с США.