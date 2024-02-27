Токио выделит до $20 тыс. берущим ипотеку для строительства домов в зоне землетрясения

Правительство Японии приняло решение выделять субсидии в размере до 3 млн иен (около 20 тыс. долларов) пострадавшим от землетрясений и цунами жителям префектуры Исикава, которые решат взять ипотеку для восстановления своих разрушенных домов. Для этого буд

Правительство Японии приняло решение выделять субсидии в размере до 3 млн иен (около 20 тыс. долларов) пострадавшим от землетрясений и цунами жителям префектуры Исикава, которые решат взять ипотеку для восстановления своих разрушенных домов. Для этого будет создан специальный фонд,

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на пресс-конференции в Токио министр здравоохранения, труда и благосостояния Кэйдзо Такэми.

Ранее правительство Японии уже объявило о выделении пострадавшим единовременных пособий в размере до 6 млн иен (около 40 тыс. долларов) Они будут направляться жителям шести наиболее пострадавших городов и поселков, в первую очередь семьям с престарелыми и людьми с физическими проблемами.