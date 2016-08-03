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    ​Токио возглавил рейтинг лучших городов для жизни

    Второе место досталось Берлину (Германия), третье – Вене (Австрия)

    Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ Столица Японии - Токио - вновь возглавил рейтинг 25 лучших городов для жизни по версии журнала Monocle, передает Report со ссылкой на Газета.Ru.

    При составлении списка учитывались различные аспекты, в том числе количество международных маршрутов, стоимость проезда на общественном транспорте, ночная жизнь, наличие независимых книжных магазинов.

    Второе место досталось Берлину (Германия), третье – Вене (Австрия). Далее следуют Копенгаген (Дания), Мюнхен (Германия) и Мельбурн (Австралия).

    В первую десятку также попали Фукуока (Япония), Сидней (Австралия), Киото (Япония) и Стокгольм (Швеция).

    В 2015 году первая тройка выглядела так: Токио, Вена, Берлин.

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