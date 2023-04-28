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Токио в июле планирует провести в Польше обучение саперов Украины

Токио в июле планирует провести в Польше обучение саперов Украины Власти Японии согласовывают вопрос о проведении в июле в Польше тренировок для украинских саперов с использованием современного оборудования для обнаружения мин.
Другие страны
28 апреля 2023 г. 09:05
Токио в июле планирует провести в Польше обучение саперов Украины

Власти Японии согласовывают вопрос о проведении в июле в Польше тренировок для украинских саперов с использованием современного оборудования для обнаружения мин.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в пятницу газета Sankei Shimbun.

Обучение организует Японское агентство международного сотрудничества (JICA) с привлечением камбоджийских экспертов, сообщили правительственные источники.

В конце апреля Токио передал Киеву четыре японские установки ALIS, позволяющие с высокой степенью точности находить мины. Они будут использованы для тренировок специалистов Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Эти устройства активно используются в Камбодже, которая имеет значительный опыт в ликвидации неразорвавшихся боеприпасов после многолетних гражданских войн и вооруженных столкновений.

Украинские эксперты в начале нынешнего года уже прошли первый этап обучения в Японии и Камбодже. В конце марта Токио утвердил очередной пакет помощи Киеву на 470 млн долларов, который частично будет использован на программы по разминированию. По данным JICA, сообщает газета, на территории Украины мины и неразорвавшиеся боеприпасы могут находиться на площади до 174 тыс. кв. км, что соответствует примерно 30% территории страны.

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Версия на английском языке Tokyo plans to train Ukrainian sappers in Poland in July

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