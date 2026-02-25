Токио требует от Тегерана освободить из-под стражи гражданина Японии
- 25 февраля, 2026
- 12:36
Правительство Японии требует от Ирана скорейшего освобождения гражданина страны из под стражи.
Как передает Report со ссылкой на агентство Kyodo, об этом заявил заместитель главы аппарата премьер-министра Масанао Озаки на пресс-конференции в Токио.
