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Токио, Сеул и Вашингтон выразили беспокойство из-за сотрудничества Москвы и Пхеньяна

Токио, Сеул и Вашингтон выразили беспокойство из-за сотрудничества Москвы и Пхеньяна Япония, США и Южная Корея обеспокоены сотрудничеством между Россией и КНДР и считают, что оно может "оказать негативное воздействие" на мир и стабильность в регионе Индийского и Тихого океанов.
Другие страны
19 сентября 2023 г. 09:28
Токио, Сеул и Вашингтон выразили беспокойство из-за сотрудничества Москвы и Пхеньяна

Япония, США и Южная Корея обеспокоены сотрудничеством между Россией и КНДР и считают, что оно может "оказать негативное воздействие" на мир и стабильность в регионе Индийского и Тихого океанов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил японский МИД по итогам консультаций, в которых приняли участие директор департамента Азии и Океании МИД Японии Хироюки Намадзу, спецпредставитель США по КНДР Сон Ким и спецпредставитель МИД Республики Корея по вопросам мира и безопасности на полуострове Ким Гон.

"Стороны обменялись мнениями о нынешней ситуации вокруг Северной Кореи, в том числе о недавнем саммите России и Северной Кореи. Что касается этого саммита, то они выразили обеспокоенность, что будущее сотрудничество между Россией и Северной Кореей может быть связано с нарушением резолюций Совета Безопасности ООН, полностью запрещающих передачу оружия и связанных с ним материалов в Северную Корею и из нее", - говорится в сообщении.

Кроме того, как отмечается, стороны выразили обеспокоенность в связи с тем, что сотрудничество России и КНДР "может оказать негативное воздействие на мир и стабильность" в регионе, который в США и Японии называют Индо-Тихоокеанским. Стороны также договорились следить за развитием ситуации вокруг Украины и подтвердили настрой на продолжение тесного сотрудничества в трехстороннем формате.

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Версия на английском языке Tokyo, Seoul, Washington concerned over Russia-DPRK cooperation — Japan’s MFA

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