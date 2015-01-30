Токио попросил Амман усилить охрану японских представительств в Иордании

Баку.30 января. REPORT.AZ/ Правительство Японии обратилось к властям Иордании с просьбой усилить охрану находящихся в этой стране японских представительств. Как сообщает Report cо ссылкой на ИТАР-ТАСС, об этом заявил на пресс-конференции глава МИД Фумио Кисида.

По его словам, это связано с ростом напряженности, вызванной инцидентами с захватами заложников группировкой "Исламское государство" (ИГ). В Японии не исключают, что ее граждане могут стать новыми мишенями экстремистов.

Ранее ИГ потребовало обменять находящегося в их плену японского журналиста Кэндзи Гото на отбывающую в Иордании тюремное заключение террористку. Однако срок выдвинутого в связи с этим ультиматума в четверг истек. Иорданские власти заявили, что по-прежнему держат террористку в тюрьме. О новых требованиях со стороны боевиков сведений пока не поступало.