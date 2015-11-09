​Токио отрицательно относится к массовому приему иммигрантов

Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ Правительство Японии отрицательно относится к идее массового приема иммигрантов для восполнения нехватки рабочей силы в стране.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, это дал понять на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь Кабинета министров Есихидэ Суга, который считается "человеком номер два" после премьера.

"Различные зарубежные государства имеют в этом тяжелый опыт, - сказал он. - Следует с осторожностью относиться к приему иммигрантов".

Суга отреагировал таким образом на слова министра по вопросам административной реформы Таро Коно, предложившего начать широкое обсуждение вопроса о приеме иностранной рабочей силы. Это связано в первую очередь со старением населения и низкой рождаемостью в Японии. В настоящее время на лиц в возрасте "за 65" приходится 26,7% 127-миллионного населения страны. Это рекордное количество за всю историю страны и самый высокий показатель такого рода в государствах "семерки".

Демографы предупреждают, что при сохранении нынешних темпов старения к 2040 году на жителей старше 65 лет будет приходиться более 36% населения. На этом фоне в Японии регулярно раздаются призывы снять жесткие ограничения на завоз зарубежной рабочей силы. В нынешнем году министерство юстиции Японии завершило разработку нового пятилетнего плана в области миграции, который предусматривает небольшое увеличение квоты на прием иностранцев, в том числе неквалифицированных рабочих. В то же время особое внимание предполагается уделить облегчению условий для миграции в страну иностранцев, обладающих высокой квалификацией.