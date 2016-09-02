Токио опроверг информацию СМИ о передаче курильских островов

Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ Япония не ставит вопрос о передаче ей двух из четырех островов южных Курил.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга, опровергнув таким образом появившуюся в СМИ в пятницу информацию.

Утром в пятницу в японских СМИ появилась информация о том, что премьер Синдзо Абэ намерен поднять на встрече с президентом России Владимиром Путиным вопрос о передаче Японии сначала двух курильских островов Хабомаи и Шикотана.

"Есть разная информация. Но все-таки основная позиция японского правительства заключается в том, что сначала необходимо решить проблемы принадлежности четырех островов, а затем закончить мирный договор", - заявил Суга.

"Я хотел бы воздержаться от высказываний по поводу содержания переговоров, так как здесь есть еще и вопрос дипломатии, но сначала решение проблем о принадлежности четырех островов, а затем заключение мирного договора - это основное направление правительства", - добавил представитель кабинета.