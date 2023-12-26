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Токио начнет консультации с Вашингтоном о скорой передаче ракет для Patriot

Токио начнет консультации с Вашингтоном о скорой передаче ракет для Patriot Представители Японии и США в начале 2024 года начнут консультации по вопросу передачи американской стороне имеющихся у японских вооруженных сил ракет для систем ПРО Patriot.
Другие страны
26 декабря 2023 г. 04:52
Токио начнет консультации с Вашингтоном о скорой передаче ракет для Patriot

Представители Японии и США в начале 2024 года начнут консультации по вопросу передачи американской стороне имеющихся у японских вооруженных сил ракет для систем ПРО Patriot.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал NHK.

По его данным, в первую очередь планируется приступить к координации поставок ракет PAC-2, предназначенных в основном для перехвата самолетов и крылатых ракет.

В перспективе Япония будет поставлять США и ракеты PAC-3, используемые для противодействия баллистическим ракетам.

Правительство Японии 22 декабря упростило правила экспорта оборонного оборудования, позволив поставлять ракеты для противоракетных систем Patriot в США и артиллерийские снаряды калибра 155 мм в Великобританию. До этого Токио мог экспортировать в Соединенные Штаты лишь компоненты оборонного оборудования. Послабления позволят поставлять готовое оборудование в страны, выдавшие лицензии на производство.

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