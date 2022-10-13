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Токио: КНДР уже разработала ядерные боеголовки для ракет, достигающих Японии

Токио: КНДР уже разработала ядерные боеголовки для ракет, достигающих Японии Пхеньян уже достиг прогресса, необходимого для установки ядерных боеголовок на ракеты, в зоне досягаемости которых находится Япония.
Другие страны
13 октября 2022 г. 06:48
Токио: КНДР уже разработала ядерные боеголовки для ракет, достигающих Японии

Пхеньян уже достиг прогресса, необходимого для установки ядерных боеголовок на ракеты, в зоне досягаемости которых находится Япония.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такую точку зрения выразил японский министр обороны Ясукадзу Хамада на слушаниях в парламенте, посвященных КНДР.

"С технологической точки зрения, чтобы установить ядерное оружие на баллистическую ракету и нанести удар, необходима миниатюризация ядерной боеголовки до размеров, при которых ее можно установить", - сказал он, отметив, что по меньшей мере для ракет типа "Нодон" и "Скад" КНДР "уже, похоже, реализовала миниатюризацию" боеголовок. По его словам, Япония находится в зоне досягаемости таких ракет.

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