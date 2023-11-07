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Токио и Лондон выступили за гуманитарную паузу в боевых действиях в секторе Газа

Токио и Лондон выступили за гуманитарную паузу в боевых действиях в секторе Газа Япония и Великобритания осуждают террористические атаки палестинского радикального движения ХАМАС, а также выступают за гуманитарную паузу в боевых действиях в секторе Газа.
Другие страны
7 ноября 2023 г. 14:21
Токио и Лондон выступили за гуманитарную паузу в боевых действиях в секторе Газа

Япония и Великобритания осуждают террористические атаки палестинского радикального движения ХАМАС, а также выступают за гуманитарную паузу в боевых действиях в секторе Газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает японское агентство Kyodo.

Данное предложение содержится в совместном заявлении глав внешнеполитических и оборонных ведомств двух стран, принятом по итогам прошедших в Токио переговоров в формате "два плюс два".

Переговоры между Токио и Лондоном в подобном формате прошли впервые с 2021 года.

Правительство Японии неоднократно выступало с осуждением действий ХАМАС, в то же время подчеркивая необходимость прекращения огня и мирного урегулирования ситуации.

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Версия на английском языке Tokyo, London advocate humanitarian pause in fighting in Gaza Strip

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